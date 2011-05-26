Стросс-Кан признался, что секс с горничной был

Экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, которого в США обвиняют в попытке изнасилования, на суде будет настаивать на том, что секс с горничной был по обоюдному согласию, а потом женщина начала его шантажировать.

"Он рассказал, что она согласилась на секс, а потом шантажировала его, требуя денег", - сообщает ТСН со ссылкой на британский таблоид The ​​Daily Mail .

При такой стратегии защита Стросс-Кана попытается обернуть в свою пользу образцы ДНК, найденные на рубашке горничной, поскольку адвокаты признают, что секс был.

Заседание суда, на котором защита представит свою версию развития событий, состоится 6 июня. Доминик Стросс-Кан ждет его под домашним арестом, его отпустили под залог в миллион долларов.

62-летнему французу выдвинули семь обвинений в попытке изнасилования и сексуальном насилии. Если суд признает Стросс-Кана виновным, ему может грозить до 74 лет заключения.