УНП заявляет о фальсификации слушаний об атомных энергоблоках

Ровенская областная организация Украинской народной партии выступила с заявлением, в котором обвиняет местную власть и руководство Хмельницкой АЭС в фальсификации предварительных итогов общественных слушаний относительно строительства энергоблоков № 3 и № 4 на ХАЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении областной УНП.

Областная организация УНП, активисты которой были участниками слушаний в городе Острог и в селе Копытков Здолбуновского района, соответственно, 12 и 24 мая, утверждает, что их организаторы отказались поставить на голосование вопрос о целесообразности строительства новых энергоблоков, несмотря на то, что этого требовали большинство участников слушаний.

В заявлении в частности, говорится, что «несмотря на то, что и в Остроге, и в Копыткове ни один участник слушаний не высказался за достройку ХАЭС, на сайте ГП НАЭК "Энергоатом" сообщается, что «после длительного обсуждения, участники общественных слушаний одобрили Обращение к депутатам районного совета, основу которого составляют вопросы обеспечения компенсаций и социальных гарантий жителям зоны наблюдения ХАЭС».

Председатель облорганизации УНП Светлана НИКОЛИНА, которая подписала заявление, утверждает, что городской председатель Острога Александр ШИКЕР и председатель Здолбуновской райгосадминистрации Василий ТИМОЩУК, которые председательствовали на собраниях, для недопущения неприемлемого для них результата слушаний категорически отказывались ставить вопрос о целесообразности достройки ХАЭС на голосование. И это при том, что в перечне документов, которые ХАЭС должна подать в Верховную Раду, есть «результаты общественных слушаний».

Именно поэтому областная организация УНП заявляет, что местная власть Ровенской области откровенно игнорирует мнение общины и является соучастником фальсификации результатов общественных слушаний на равных с дирекцией ХАЭС.

В мае 2011 г. следующие общественные слушания в 30-километровой зоне Хмельницкой АЭС и в прилегающих к ней населенных пунктах Ровенской области запланировано провести в селах Кутянка (26 мая), Верхов (26), Мощаница (27), Хоров (27) Острожского района и в райцентре Гоща (30).