В России почти в десяти вузах преподается украинский язык

В России почти в десяти высших учебных заведениях преподается украинский язык.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сказал на приеме в посольстве Украины в РФ, посвященному Дням славянской письменности и культуры.

«Преподавание украинского языка и литературы ведется во многих российских вузах, а именно: в Московском государственном университете им. М.Ломоносова, Московском государственном лингвистическом университете; Российском государственном лингвистическом университете; Санкт-Петербургском государственном университете; Саратовском государственном университете им. М.Чернышевского, Воронежском государственном университете и других», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день многовековое историческое развитие украинской культуры вызывает оживленный интерес и достаточно широко представлено в России.

Посол отметил, что за последние годы украинистика получила значительное развитие в России. В частности, важным событием стало возобновление деятельности Российской ассоциации украинистов, в чем особая заслуга Российского государственного гуманитарного университета, который уделяет большое внимание комплексному развитию украинского языка и культуры.

По его словам, также особое внимание заслуживает деятельность Института славяноведения Российской академии наук, Центра украинистики и белорусистики МГУ и Центра украинских исследований Института Европы РАН.

«География» украинистики не ограничивается Москвой, а распространяется по всей территории России», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО. В частности, в силу исторических событий Башкортостан занимает особое место на карте украинской диаспоры, и Уфимский филиал Московского государственного гуманитарного университета им. М.Шолохова стал одним из вузов России, где ведется обучение украинскому языку, готовятся квалифицированные кадры для преподавания украинского языка и литературы в образовательных учреждениях Башкортостана.

«Углубление гуманитарного сотрудничества между Украиной и Россией, активизация обменов в этой сфере, поддержка общественный молодежных инициатив поможет создать необходимые возможности для самореализации и адаптации молодого поколения в современном мире, не забывая о своей славянской идентификации», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.