Янукович поручил Азарову помочь конгрессу русскоязычной прессы
Распоряжение на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству оказать содействие 13-му конгрессу Всемирной ассоциации русскоязычной прессы.
Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.
Конгресс состоится 15-17 июня в Киеве и Одессе.
Кабинет министров Украины должен оказать визовую поддержку делегатам конгресса, способствовать организации встречи и сопровождения делегатов и официальных гостей конгресса.
Кроме того, правительство должно решить вопросы мер безопасности, а также медицинского и санитарно-эпидемического обслуживания в местах проведения конгресса, а также решить в установленном порядке вопросы финансирования мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конгресса.
Государственному управлению делами В.ЯНУКОВИЧ поручил содействовать в решении организационных вопросов, связанных с открытием конгресса 15 июня и проживанием его делегатов в Киеве.
Одесской облгосадминистрации поручено принять в установленном порядке меры по подготовке и содействию надлежащему проведению в Одессе мероприятий конгресса 16 и 17 июня.
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить освещение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конгресса.