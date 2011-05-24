Янукович поручил Азарову помочь конгрессу русскоязычной прессы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству оказать содействие 13-му конгрессу Всемирной ассоциации русскоязычной прессы.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.

Конгресс состоится 15-17 июня в Киеве и Одессе.

Кабинет министров Украины должен оказать визовую поддержку делегатам конгресса, способствовать организации встречи и сопровождения делегатов и официальных гостей конгресса.

Кроме того, правительство должно решить вопросы мер безопасности, а также медицинского и санитарно-эпидемического обслуживания в местах проведения конгресса, а также решить в установленном порядке вопросы финансирования мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конгресса.

Государственному управлению делами В.ЯНУКОВИЧ поручил содействовать в решении организационных вопросов, связанных с открытием конгресса 15 июня и проживанием его делегатов в Киеве.

Одесской облгосадминистрации поручено принять в установленном порядке меры по подготовке и содействию надлежащему проведению в Одессе мероприятий конгресса 16 и 17 июня.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить освещение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конгресса.