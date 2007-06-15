В Палермо убили ”крестного отца” коза ностра (фото)

В Италии убит "крестный отец" сицилийской коза ностра Николо Ингарао, решившийся на сотрудничество с властями. Итальянцы опасаются новой войны мафиозных кланов за власть. Как и в 1980 годах, она может привести к сотням жертв, сообщает ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на "Telegraf".

По данным итальянских масс-медиа, Николо Ингарао был убит в Палермо. 46-летний мафиози, согласившийся на сотрудничество с правоохранительными органами Италии и находившийся под их наблюдением, был расстрелян на площади Ноче рано утром, сразу после того, как покинул полицейский участок.

Газета отмечает, что туда он должен был ходить каждый день как условно освобожденный, каким является уже 4 месяца. Неизвестные произвели 4 или 5 выстрелов в грудь и один в голову Н.Ингарао. И тем не менее, когда медики прибыли на место, он еще дышал. Однако все попытки его реанимировать не дали результатов: вскоре Н.Ингарао скончался.

Убийц-наемников было двое. Расправившись с Н.Ингарао, они скрылись на мотоцикле. Найти их вряд ли когда-нибудь удастся, считают итальянские власти. Преступление не на шутку встревожило Палермо: это уже третье убийство за последние 3 дня после 8 месяцев "затишья". Теперь итальянские власти опасаются возможных конфликтов между кланами, борющимися за власть. Особенно напряженная так называемая война кланов вспыхнула в начале 1980-х годов. Тогда ее жертвами стали сотни людей. Итальянцы уже говорят о "новом витке столкновений между кланами".