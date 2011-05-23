Пятеро детей госпитализированы с пищевым отравлением

В Житомирской области пятеро детей сегодня госпитализированы в больницу с диагнозом "пищевое отравление".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины в Житомирской области.

Пятеро детей в возрасте от 3 до 13 лет из одной семьи из села Вильне сейчас находятся в Коростишевской районной больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Причина отравления детей устанавливается. Односельчане утверждают, что деть собирали грибы, потому вероятность отравления грибами не исключается. Окончательная причина отравления детей будет установлена в ближайшее время, отметили в ГУ МЧС.