Руководители СБУ и ФСБ посетили в Днепропетровске детские дома

Руководители спецслужб Украины и России Валерий ХОРОШКОВСКИЙ и Александр БОРТНИКОВ посетили в Днепропетровске детские дома, которые опекает СБУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, отметив, что руководитель ФСБ России А.БОРТНИКОВ прибыл в Днепропетровск для участия в юбилейном 30-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, который состоится 24 мая.

«С гордостью скажу, что нашим сотрудникам вместе с воспитателями этих детских приютов удалось создать здесь особую атмосферу добра, в которой развиваются дети”, – сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

В частности, по данным пресс-центра, благодаря поддержке Управления СБУ в Днепропетровской области в школе-интернате для детей со слабым зрением только в последнее время детям было сделано 15 сложных офтальмологических операций, после которых они получили возможность по-новому увидеть этот мир. В этот раз шефы привезли бесконтактный тонометр для измерения внутреннего давления глаза, аппарат для лечения спазмоаккомодации, аппарат для стимулирования зрения «Панорама», приборы для магнитотерапии и массажеры.

Как отметили в СБУ, шефы постоянно оказывают помощь в ремонте помещений, приобретении современного оборудования и продуктов питания для детей-сирот. Традиционными стали встречи офицеров СБУ с подшефными учениками во время памятных и праздничных дат, организация театрализованных шоу, экскурсий, посещение аттракционов.

В «Горлице» реконструирован актовый зал, обустроены уютные спальные комнаты, обновлена столовая. Приобретено оборудование для учебного процесса: швейные машинки, компьютеры, спортивные тренажеры, теннисные столы.