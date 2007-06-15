С сегодняшнего дня ЕС вводит ограничение на провоз наличных

С сегодняшнего дня, 15 июня, при въезде или выезде в страны-члены ЕС нужно декларировать провоз наличных, если ее сумма превышает 10 тыс. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, ограничение вводится с целью общеевропейского контроля за движением наличности в (или) из ЕС. Ограничение дополняет Директиву ЕС о борьбе с отмыванием “грязных” денег.

“Новые правила осложнят террористам въезд или выезд из ЕС с наличностью”, - убежден комиссар ЕС по вопросам налогообложения и таможенного союза Ласло КОВАЧ.

Согласно новым правилам, таможенным службам разрешено проводить осмотр личных вещей пассажиров с целью выявления крупных незадекларированных сумм наличности. Санкции за обнаруженную попытку провезти без декларирования свыше 10 тыс. евро наличными страны-члены ЕС будут определять самостоятельно.

Новые правила разработаны с учетом доклада Еврокомиссии от 2002 года о результатах проверки таможенными службами сумм, которые ввозятся и вывозятся наличностью, или в виде драгоценных металлов, проведенной с сентября 1999 года до февраля 2000 года. В результате проверок было обнаружено, что в целом за этот период было перевезено наличностью, в виде чеков или драгоценных металлов 1,6 млрд. евро из сумм, которые превышали 10 тыс. евро. Из них 1,35 млрд. евро перевозились крупными партиями наличными.