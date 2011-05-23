В УНИАН расскажут, где и как искать новые идеи для бизнеса

Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории "Сделай себя сам" пройдет мастер-класс по стратегиям креативности для топ-менеджеров и руководителей украинских компаний: "Где и как искать инновационные идеи для развития бизнеса в современных условиях?"

Об этом сообщил ведущий мастер-класса креативный директор SMM Group Роман СТОРЧАК.

По его словам, мероприятие проводится для владельцев компаний, топ-менеджеров, руководителей маркетинга и развития, а также PR и рекламы.

В ходе 2-х часового мастер-класса участники обсудят, где и как искать инновационные идеи для бизнеса, как сгенерировать, оценить и внедрить инновацию, как сделать персонал и структуру компании инновационно ориентированными. Также участники смогут попрактиковаться в создании нового продукта или стратегии и обсудить жизнеспособность созданной идеи

Время проведения семинара – 23 мая, понедельник, 19.00-21.00. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на семинар можно узнать здесь.

Справка УНИАН: Р.СТОРЧАК (PhD) – креативный директор SMM Group, специалист и консультант по вопросам управления инновациями, креативности и личной эффективности, бизнес-тренер.