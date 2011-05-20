В Кировограде развернули самый большой государственный флаг

Сегодня на центральной площади Кировограда около 300 активистов - представителей Украинской народной партии, студенчества, молодежи - развернули самый большой в Украине Государственный флаг.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Кировоград приобщился к всеукраинской акции «Последним путем Кобзаря».

По словам председателя Кировоградской областной организации УНП Александра РАТУШНЯКА, флаг-рекордсмен занесен в Книгу рекордов Украины, его площадь как половина футбольного поля.

«На днях исполняется 150 лет со времени перепоховання Тараса Шевченко на украинской земле. Его тело везли с Петербурга в Москву, потом в Украину на телеге, поскольку тогда не было железнодорожного соединения. Кировоград не лежал на пути той процессии, но мы выступили с инициативой приобщить центр Украины к этому примечательному событию», - отметил А.РАТУШНЯК.

Он сообщил, что флаг, который развернули в Кировограде, изготовлен в 2007 году в Донецке, используется в разных патриотических мероприятиях.

«Это флаг единства украинцев», - отметил А.РАТУШНЯК.