Бригинец: разрушение "Киевской крепости" должна пресечь прокуратура

Комиссия КГГА по рассмотрению вопросов, связанных с проведением НСК «Олимпийский» строительно-монтажных работ на территории земельного участка историко-архитектурной памятки-музея «Киевская крепость» считает необходимым обратиться в органы прокуратуры в связи с разрушением объектов Крепости.

Как сообщил УНИАН глава комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, на своем заседании комиссия КГГА установила, что сейчас началось “смыкание” Косого капонира, связанное с теми земляными работами, которые ведутся рядом.

“Было обнаружено, что строительство сейчас ведется на территории музея “Киевская крепость”, а не рядом, как об этом говорили представители Евро. Было принято решение обратиться к главе КГГА Александру ПОПОВУ, чтобы он подал в прокуратуру разрешительную документацию на строительство всего того, что связано с Зоной гостеприимства”, - сказал А.БРИГИНЕЦ.

По его информации, на сегодня строительные работы продолжаются. “Застройщик отказался и сказал, что не будет приостанавливать работы, несмотря на просьбу комиссии”, - отметил А.БРИГИНЕЦ.

В связи с этим он инициировал на заседании комиссии принятие еще одного решения - чтобы А.ПОПОВ обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой создать другую комиссию, которая бы имела больше полномочий. “Потому что были ситуации, когда представители НСК “Олимпийский” говорили, что у нас нет полномочий приостановить строительство”, - объяснил А.БРИГИНЕЦ. Однако из 10 голосующих и при отсутствии главы комиссии - заместителя председателя КГГА Леонида НОВОХАТЬКО, который был в это время вызван в Кабмин, - предложение набрало 5 голосов.

“Это может дать основание А.ПОПОВУ обращаться, но юридически мы не проголосовали за это. Но я буду ставить это на голосование еще раз на следующем заседании”, - настаивает глава профильной комиссии Киеврады.

Он также сообщил, что сегодня на заседании комиссии рассматривался вариант относительно возможного внесения некоторых изменений в проект строительства, которые могут “немножко улучшить ситуацию”. “Но, по моему мнению, это очень формальная процедура, потому что в на самом деле это не серьезные изменения”, - убежден А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Комиссия по проблемам “Киевской крепости” была создана 12 мая по распоряжению главы КГГА А.ПОПОВА после того, как 28 апреля начались строительные работы на территории Крепости, которые привели к уничтожению ряда исторических сооружений.

16 мая комиссия по расследованию законности проведения работ на территории музея обратилась к представителям НСК «Олимпийский» с требованием прекратить любые строительно-монтажные работы до выяснения обстоятельств и получения выводов комиссии.