В Кременчуге на 5 копеек подорожали пшеничный и ржаной хлеб, на 10 - батон

В Кременчуге Полтавской области на 5 копеек подорожал пшеничный и ржаной хлеб, на 10 копеек – батон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома Кременчуга, местные производители хлеба объясняют подорожание своей продукции тем, что в последнее время повысились цены на муку - на 50%, и на сахар - на 15%.

С сегодняшнего дня буханка белого хлеба производства ОАО «Кременчугский хлебокомбинат» стоит 1 грн. 50 коп., ржаного – 1 грн. 60 коп., а батона – 1 грн. 70 коп.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что на сегодняшний день нет оснований для повышения цены на хлеб, и если цены не вернутся на прежний уровень в течение недели, то будут уволены министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА и министр экономики Анатолий КИНАХ.