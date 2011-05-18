Джарты рассчитывает, что Янукович успеет передать закон в парламент

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ рассчитывает на рассмотрение Верховной Радой Украины проекта закона «Об основах развития Автономной республики Крым и особенностях осуществления инвестиционной деятельности на ее территории» до начала летних парламентских каникул.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Вчера проект закона обсуждался на заседании в Киеве. Были разногласия, но все спорные вопросы удалось решить, и я надеюсь, что Президент в ближайшее время внесет законопроект на рассмотрение в парламент. Рассчитываю, что закон будет принят до парламентских каникул», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Подготовленный Совмином Крыма законопроект предусматривает, в частности, создание особых льготных условий для инвесторов, начинающих работать в регионе.