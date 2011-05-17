Названа фамилия пойманного в Москве людоеда

. Следственный комитет РФ назвал имя жителя Москвы, задержанного по подозрению в людоедстве, - Николай Шадрин, сообщает Лента.ру. Также названо имя мужчины, предположительно убитого Шадриным. Это 40-летний Илья Егоров, знакомый с подозреваемым. На допросе Шадрин признался, что убил Егорова и съел часть его печени.

Расследование было начато после того, как в московских водоемах начали находить части человеческого тела. На сайте СК сообщается, что первые находки были сделаны 4 мая, однако ранее СМИ писали, что две ступни и предплечье правой руки были обнаружены в реке Москве еще 2 мая. Согласно сообщению СК, все обнаруженные части тела принадлежали одному человеку, погибшему 2 мая. СМИ ранее называли разные даты смерти людей, которым принадлежали фрагменты тел - от середины апреля до 3 мая.

Согласно сообщению СК, следователи установили личность погибшего, им оказался Егоров. Определив круг знакомств мужчины, следователи вышли на ранее судимого Шадрина, состоявшего на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным Life News, Шадрин жил в одиночестве, получал пенсию по инвалидности и не испытывал крайней нужды.