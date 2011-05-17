Терапевт продавал наркозависимым психотропные лекарства

В Немировском районе Винницкой области правоохранители задержали терапевта, который продавал наркозависимым лицам сильнодействующие и психотропные лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Отдел связей с общественностью Управления МВД Украины в Винницкой области.

Врач задержан «на горячем», во время продажи трех таблеток препарата морфин за 150 грн. Во время обыска у него выявили 115 таблеток цикладола, 7 таблеток димедрола и 3 таблетки трамадола.

Как выяснилось, часть этих лекарств была похищена из Брацлавского психоневрологического интерната. 52-летний терапевт официально работал в двух медицинских заведениях: в Немировской районной больнице и в психоневрологическом интернате в поселке Брацлав.

В ходе предварительного следствия правоохранители установили, что часть изъятых препаратов ему передавали для утилизации родственники умерших от онкозаболеваний людей. Состоя в должности районного терапевта, он посещал смертельно больных граждан и выписывал им эти препараты. После смерти больного родственники отдавали остаток лекарств, не подозревая, что врач будет ими торговать.

По факту незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.