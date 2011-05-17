В Крыму открыли мемориал жертвам депортации

Мемориальный комплекс жертвам депортации 18 мая 1944 года открыли в селе Когей (Русаковка) Белогорского района Крыма сегодня - накануне трагической даты в истории крымскотатарского народа.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса.

Имам прочел дуа (молебен) в память о погибших и не вернувшихся в Крым из мест ссылки.

Председатель Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ отметил, что открытие мемориального комплекса является вкладом в историю крымскотатарского народа, а также общим долгом перед теми, кто трагически погиб в годы депортации.

М.ДЖЕМИЛЕВ поблагодарил всех, кто внес свой вклад в изготовление и установку монумента, тем самым увековечив память соотечественников, односельчан и родных.

Напомним, сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами.

По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР. В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение татар на полуостров началось в конце 80-х - начале 90-х годов.

В 1989 г. Верховный совет СССР принял декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав».

С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.

В крымской автономии в настоящее время живут 1,9 млн. человек, из них более 265 тысяч - татары. Еще минимум100 тысяч крымских татар хотели бы вернуться на полуостров.