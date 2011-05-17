Отменяются ночные проверки поезда «Киев-Москва»

С 29 мая 2011 года изменяется порядок прохождения пограничного и таможенного контроля пассажиров, которые следуют поездами №1 сообщением Москва-Киев и №2 Киев-Москва. Теперь все процедуры будут проводиться на вокзале, а не на границе.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ, в компании «Российские железные дороги», пограничный и таможенный контроль пассажиров поезда №1 сообщением Москва-Киев будет начинаться за один час до отправления поезда непосредственно в вагонах и на платформе Киевского вокзала. Посадка в поезд и вышеуказанный контроль заканчиваются за 5 минут до отправления состава.

«Учитывая время, необходимое на проведение пограничного и таможенного контроля, ОАО «РЖД» просит пассажиров заранее готовить документы на право пересечения государственной границы Российской Федерации и планировать время прибытия на Киевский вокзал с учетом вводимых изменений заблаговременно до отправления поезда», - говорится в сообщении РЖД.

Пограничный и таможенный контроль пассажиров поезда №2 Киев-Москва будет осуществляться в пути следования поезда от станции Лесной Городок (в 6 часов 19 мин.) до ст. Москва.

Кроме того, в связи с новшеством, с 29 мая 2011 года откорректировано расписание поезда №1/2 Москва-Киев. Теперь в новом графике не будет промежуточных остановок в пути для смены локомотива и ночное проведение пограничного и таможенного контроля на государственной границе.

Напомним, что 24 декабря 2010 года «Укрзалиныця», украинские таможня и пограничники начали эксперимент по упрощенной процедуре пограничных формальностей, таможенного контроля в поезде №1/2 «Киев-Москва». Эксперимент заключается в том, что все пограничные формальности проводятся на станции Киев-Пассажирский, а не на пограничном пункте контроля.