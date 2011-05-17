Преступники грозили производителям отравить их продукты

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и УБОП УМВД в Черновицкой области вследствие проведения широкомасштабных розыскных мероприятий в городе Черновцы задержали гражданку Республики Казахстан ЛИСИЦУ (Гончарову) Наталью Александровну, 1976 году рождения, которая находится в межгосударственном розыске Казахстана, России и Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по информации оперативников, женщина является организатором общественно опасной организованной преступной группы с международными связями, участники которой путем угроз прибавить яд в продукцию известных мировых торговых марок требовали от руководителей предприятий деньги в крупных размерах.

Также стражи порядка не исключают причастность задержанной к мошенничествам в финансовой сфере.