Госинвестиций прогнозирует создание «Банка развития» до октября

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами прогнозирует создание государственного «Украинского банка развития», через который планируется софинансирование реализации стратегических инвестиционных проектов, до конца октября т.г.

Об этом, выступая на украинском инвестиционном саммите в Лондоне, заявил глава агентства Владислав КАСЬКИВ, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, деятельность банка будет строиться на принципах прозрачности в принятии инвестиционных решений и сотрудничества с ведущими консалтинговыми и инвестиционными компаниями.

«Государство намерено делить риски с инвесторами, что значительно повысит доверие к инвестиционной реформе, которая осуществляется в Украине. Таким образом, через созданный банк украинское государство будет софинансировать стратегические инвестиционные проекты, разделяя риски с нашими партнерами-инвесторами», - цитирует пресс-служба главу агентства.

Напомним, Кабинет Министров Украины намерен в 2011-2012 годах создать банк содействия развитию и государственную страховую компанию. Об этом говорится в разработанном Минэкономики проекте «Стратегии развития финансового сектора Украины до 2015 года». Деятельность банка будет направлена на кредитование общественно важных проектов.