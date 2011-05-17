Налоговики обнаружили, что зернотрейдер - совсем не зернотрейдер

Сотрудники налоговой службы Кировоградской области оштрафовали местного зернотрейдера на 9,9 млн. грн. за незаконное завладение государственным имуществом в виде неуплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Кировоградской области.

В ходе проверки установлено, что субъект хозяйствования не имел реальных взаимоотношений с поставщиками, несмотря на их отображение в регистрационных документах. Руководители снабженческих фирм подтвердили, что никаких документов, в том числе финансовых, они не подписывали, отчетность в контролирующие органы не подавали. Сами предприятия регистрировали за вознаграждение, без цели осуществления какой-либо хозяйственной деятельности.

Установлено, что зернотрейдер направлял свою деятельность исключительно на получение налоговой выгоды – формирование налогового кредита и валовых расходов. В отношении его руководителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса Украины (мошенничество с финансовыми ресурсами).