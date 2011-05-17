Сгорела старинная деревянная церковь

В ночь на 16 мая в селе Залижня Сокальского района Львовской области сгорела деревянная церковь Св. Николая (1760 год) – памятник архитектуры местного значения.

Об этом сообщили УНИАН в религиозно-информационной службе Украины.

Община Украинской православной церкви Киевского патриархата этого села осталась без храма.

Причины пожара выясняются.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 апреля в с. Переволочна Бусского района Львовской области сгорела деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы (УГКЦ) с колокольней, датированная XVII ст., памятник архитектуры национального значения.