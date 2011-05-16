"Шпионский скандал" с Чехией нарастает

В Министерстве иностранных дел Украины называют неадекватным решение чешского внешнеполитического ведомства выслать одного из сотрудников Посольства Украины в Чешской Республике.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины в связи с последними решениями Чешской Республики.

«Решение чешской стороны о высылке одного из сотрудников Посольства Украины в Чешской Республике является абсолютно неадекватной реакцией на объявление официальным Киевом персонами нон-грата двух сотрудников военного атташата Чехии в Украине, которые занимались шпионской деятельностью против нашего государства», - говорится в комментарии украинского МИД.

В ведомстве отмечают, что в день обнародования соответствующего решения украинской стороны Службой безопасности Украины были представлены исчерпывающие доказательства того как, прикрываясь своим дипломатическим статусом, чешские офицеры собирали информацию о новейших украинских оборонных разработках, прибегая при этом к открытой коррупции украинских граждан. «Такое поведение является абсолютно неприемлемым для дипломатических представителей государства-партнера», - отмечают в МИД.

В министерстве сожалеют, что в ответ чешской стороной было принято решение об объявлении персоной нон-грата одного из сотрудников Посольства Украины в Чехии, который в своей деятельности четко придерживался положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Поэтому ни о какой взаимности в данном случае речь идти не может», - отметили в МИД Украины.

Украинская сторона надеется, что в будущем подобные ситуации не будут возникать и рассчитывает в отношениях с Чешской Республикой сосредоточиться на продвижении совместных интересов в политической, экономической и гуманитарной сферах, отмечают во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Министерство иностранных дел Украины заявило, что два чешских дипломата объявлены в Украине персонами нон-грата.

По данным СБУ, разоблачена разведывательно-подрывная деятельность атташе по вопросам обороны Посольства Чешской Республики в Украине полковника Зденека КУБИЧЕКА и военного атташе майора Петры НАВОТНОЙ, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, осуществляли шпионскую деятельность по сбору информации военно-технического и военно-политического характера с ограниченным доступом.

Первый вице-премьер и глава чешского МИД Карел ШВАРЦЕНБЕРГ выразил убеждение, что объявление Украиной персонами нон-грата двух чешских дипломатов является ответной мерой на предоставление убежища в Чехии экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ.

Сегодня К.ШВАРЦЕНБЕРГ заявил, что Министерство иностранных дел Чехии намерено выслать из страны несколько украинских дипломатов.

"Это ответная реакция на недавнюю высылку (из Киева) двух чешских дипломатов", - сказал он.