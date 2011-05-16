В Тернополе обновили немецкое военное кладбище

В Тернополе обновили кладбище немецких военных времен Первой мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, обустройство могил военных на Микулинецком кладбище осуществила инициативная группа общественной организации «Последний солдат». На месте захоронений установлены новые бетонные кресты. Для создания мемориального комплекса все необходимые строительные материалы предоставил городской совет.

Участие в возобновлении кладбища принял и городской председатель Сергей НАДАЛ.

«В планах городской власти - возобновление и реконструкция могил всех солдат, которые похоронены на Микулинецком кладбище. Кроме того мы планируем создать единственый каталог военных захоронений. Таким образом, Микулинецкое кладбище может стать еще одним объектом на туристической карте Тернополя, куда будут ехать иностранные туристы, официальные делегации для чествования памяти павших воинов», – отметил С. НАДАЛ.