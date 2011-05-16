Контрабандист вез на лодке коньяк из Молдовы

На Кучурганском лимане в Одесской области пограничники задержали контрабандиста, который на лодке перевозил из Молдовы 371 бутылку коньяка.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, контрабандиста обнаружили сотрудники отдела пограничной службы «Лиманское» с помощью мобильного тепловизионного комплекса.

Задержанный оказался 23-летним жителем Одесской области. На него оформили протокол об административном правонарушении. Коньяк, оцененный более чем в 30 тысяч гривен, передали на Южную таможню.