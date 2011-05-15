В Украине ожидаются дожди, днем до 25° тепла

Завтра, 16 мая, на территории Украины ожидаются дожди, днем до 25° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, в западных областях облачно, грозовые дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах град; ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозах порывы и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

На остальной территории переменная облачность, ночью без осадков, днем, кроме юга, местами небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы; ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

В Киеве и Киевской области завтра переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 7-12° тепла, днем 20-25°, в Киеве ночью 10-12° тепла, днем 22-24°.

Сегодня, 15 мая, температура воды в Черном море 12-16°, в Азовском море 14-19°; в Днепре возле Киева 16°.