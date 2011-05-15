Кто за кого голосовал на Евровидении

В финале песенного конкурса Евровидение-2011, завершившемся в Дюссельдорфе (Германия), участвовали 25 представителей стран, лучшего из которых определяли зрители и профессиональные жюри в 43 европейских странах.

На первом месте - дуэт Ell & Nikki (Эльдар Касимов и Нигяр Джамал) из Азербайджана с песней Running Scared, набрав 221 балл.

На втором и третьем Рафаэль Гуалацци (Италия, 189) и Эрик Сааде (Швеция, 185), за которых упорно боролись поклонники до самой последней секунды.

Представлявшая Украину Мика Ньютон заняла четвертое место - 159 баллов.

Согласно правилам Евровидения, участник поставленный зрителями одной страны на первое место в десятке лучших, получает 12 баллов, на второе - 10, на третье 8, и последующие места ценятся каждое еще на балл ниже. Сумма баллов, полученных от всех 43 стран, и определяет победителя.

Из чьих симпатий состоит окончательный результат победителей, призеров и участников:

1. У Азербайджана 211 баллов. Россия, Турция, Мальта поставили по 12; Украина, Молдова, Хорватия, Румыния, Сан-Марино по 10; Кипр, Исландия, Австрия, Польша, Грузия, Эстония, Литва, Албания, Португалия, Босния и Герцеговина (БиГ) по 8; Венгрия, Словакия по 7; Голландия, Франция, Беларусь по 6; Финляндия, Греция по 5; Израиль 4; Бельгия, Швеция по 3; Латвия 2; Швейцария - 1 балл. 12 стран оставили выступление дуэта за пределами понравившейся десятки.

2. Италия 189. Испания, Израиль, Латвия, Албания, Сан-Марино 12; Польша, Греция, Мальта, Португалия, Литва 10; Франция 8; Великобритания, Грузия 7; Бельгия, Австрия, Армения, Эстония, Румыния, БиГ 6; Ирландия 5; Швейцария, Венгрия 4; Финляндия, Исландия, Германия, Словения, Беларусь 3; Сербия 2; Азербайджан, Кипр, Македония 1. Без оценки - 11 стран.

3. Швеция 185. Эстония 12; Голландия, Норвегия, Дания, Франция, Венгрия, Кипр, Словакия по 10; Исландия 7; Финляндия, Македония, Греция, Мальта, Сан-Марино по 6; БиГ, Испания по 5; Турция, Армения, Беларусь, Бельгия, Хорватия, Словения, Ирландия по 4; Великобритания, Азербайджан, Румыния, Молдова 3; Украина, Россия, Грузия, Сербия 1. Без оценки 11.

4. Украина 159. Армения, Азербайджан, Словакия по 12; Грузия, Россия, Беларусь 10; Болгария, Молдова 8; Италия, Македония, Турция, Греция, Португалия, Израиль 7; Словения, Сербия 6; Кипр, Хорватия 5; Мальта 4, Албания 3, Польша, Швеция, Румыния по 2. Без оценки 19.

5. Дания 134. Голландия, Исландия, Ирландия 12; Эстония, Швеция 10; Словения 8; Норвегия, Франция, Болгария 7; Словакия, Германия 6; Великобритания, Мальта 5; Сан-Марино 4, Польша, Кипр 3, Беларусь 1. Без оценки 24

6. Босния и Герцеговина 125. Македония, Словения, Сербия, Австрия, Швейцария по 12; Турция 10, Швеция, Голландия 8; Хорватия, Албания, Германия 7; Франция 5, Италия, Норвегия 4, Греция 3, Болгария 2. Без оценки 26

7. Греция 120. Кипр 12; Германия, Азербайджан, Болгария, Албания по 10; Россия, Румыния, Венгрия, Бельгия, Сан-Марино по 8; Армения 7, Украина, Грузия 6, Македония, Сербия 3, Италия, Швейцария 2, Молдова 1. Без оценки 24

8. Ирландия 119. Великобритания, Дания, Швеция по 12; Финляндия, Латвия 10; Германия, Мальта 8; Испания, Бельгия 7; Португалия 6, Словакия, Голландия 5, Исландия, Австрия 4, Болгария 3, БИГ 2, Польша 1. Без оценки 25

9. Грузия 110. Украина, Беларусь, Литва по 12; Армения 10, Азербайджан, Турция, Греция 8; Польша, Сан-Марино, Молдова 7; Россия 6, Венгрия 5, Эстония 3, Израиль 2, Болгария 1. Без оценки 28

10. Германия 107. Австрия 10, Дания, Швейцария, Беларусь, Латвия по 8; Голландия, Словения 7, Италия, Исландия, Швеция 6; Норвегия, Бельгия 5, Польша, Греция 4; Турция, Испания, Франция, БиГ по 3; Литва 2, Хорватия 1. Без оценки 20

11. Великобритания 100. Болгария 12; Италия 10, Мальта 7, Турция, Албания, Ирландия по 6; Македония, Азербайджан, Латвия по 5; Россия, Молдова, Кипр по 4; Украина, Дания, Португалия, Литва по 3; Армения, Беларусь, Исландия, Греция, Сан-Марино по 2; Франция, Норвегия, Словения, Израиль 1. Без оценки 17

12. Молдова 97. Румыния 12; Италия, Великобритания, Ирландия по 8; Украина, Россия, Азербайджан, Беларусь по 7; Словакия, Австрия, Грузия, Португалия по 5; Германия, Франция, Литва по 4; Бельгия 1. Без оценки - 27

13. Словения 96. Хорватия, БиГ по 12; Македония, Сербия по 10; Дания 7, Кипр, Венгрия 6, Россия 5, Румыния 4; Мальта, Австрия, Израиль, Латвия по 3; Голландия, Турция, Ирландия, Эстония по 2; Словакия, Германия, Португалия, Сан-Марино 1. Без оценки 21

14. Сербия 85. Словения, БиГ по 10; Македония, Хорватия по 8; Австрия 7, Норвегия, Польша, Швейцария по 6; Сан-Марино, Литва 5, Испания 4, Голландия, Италия 3, Финляндия 2, Армения, Албания 1. Без оценки 26

15. Франция 82. Бельгия, Греция по 12; Израиль 10, Кипр 7, Хорватия 6, Украина, Армения 5, Финляндия, БИГ 4, Россия, Сан-Марино 3; Грузия, Португалия, Молдова, Албания по 2; Латвия, Италия, Мальта 1. Без оценки 23

16. Россия 77. Украина, Армения, Израиль по 8; Литва 6, Германия, Турция, Беларусь, Эстония, Молдова по 5; Болгария, Азербайджан, Грузия, Сербия, Албания по 4; Венгрия 3, Кипр 2, Исландия, Греция 1. Без оценки 24

17. Румыния 77. Италия, Молдова по 12; Бельгия 10, Испания 8; Израиль, Болгария, Азербайджан по 6; Дания, Голландия 4, Эстония, Ирландия, Венгрия, Австрия 1. Без оценки 28

18. Австрия 64. Германия 12; Швейцария, БиГ по 7; Болгария, Словения по 5; Швеция 4, Грузия, Армения, Словакия, Хорватия, Македония по 3; Мальта, Венгрия 2, Голландия, Финляндия, Великобритания, Дания, Турция 1. Без оценки 24

19. Литва 63. Польша, Грузия по 12; Ирландия 10, Сербия, Латвия 7, Великобритания 6, Норвегия 3, Россия, Хорватия 2, Румыния, Испания 1. Без оценки 31

20. Исландия 61. Венгрия 12, Швейцария 10, Финляндия, Норвегия 8, Дания 6, Италия 5, Великобритания, Португалия 4, Испания 2, Швеция, БиГ 1. Без оценки 31

21. Финляндия 57. Швеция, Эстония по 7; Дания, Польша, Швейцария по 5; Ирландия 3, Германия 2, Литва 1. Без оценки 32

22. Венгрия 53. Финляндия 12, Сербия 8, Румыния 7, Венгрия 6, Исландия, Швеция 5, Украина 4, Франция Австрия, Азербайджан 2. Без оценки 32

23. Испания 50. Португалия, Франция 12, Румыния, Албания 5, Македония, Эстония 4, Швейцария 3, Словакия, Словения 2, Великобритания 1. Без оценки 32

24. Эстония 44. Финляндия, Литва, Ирландия 7, Молдова 6, Израиль 5, Латвия 4, Украина, Дания, Норвегия, Бельгия 2. Без оценки 32

25. Швейцария 19. Великобритания 10, Сербия 5, Словакия 4. Без оценки 39