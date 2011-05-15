Презентован 24-й том Книги памяти

В рамках празднования 66-й годовщины Великой Победы Донецким областным отделением поисково-издательского агентства «Книга Памяти Украины» была проведена торжественная презентация 24-го тома Книги Памяти Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы Донецкой областной госадминистрации, во время мероприятия, в котором участвовали более 500 человек, в том числе директор поисково-издательского агентства «Книга Памяти Украины» Роман ВИШНЕВСКИЙ, директор областного отделения Иван КУЛАГА. Родным погибших защитников Отечества, ветеранам и почетным гостям были вручены экземпляры 24-го тома Книги Памяти Украины.

В пресс-службе напомнили, что цель деятельности поисково-издательского агентства «Книга Памяти Украины» - увековечение и сохранение памяти о защитниках Родины, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, путем осуществления поисковой, научной и организационно-издательской работы по выпуску «Книги Памяти Украины».

Среди основных направлений работы агентства – обработка и размещение информации о погибших и пропавших без вести, поиск их родных, систематизация данных о военных захоронениях на территории Украины.

Главная редакционная коллегия «Книги Памяти Украины» осуществляет публичную акцию поименного увековечения воинов, погибших в боях за Родину в 1941-1945 годах, доводит до сведения украинского и мирового сообщества объективные данные о военных потерях Украины в войне.

Так, участники поисковой работы уже вернули из забвения тысячи имен воинов, которые самоотверженно сражались за свой народ, за родной край и пали смертью героев.

За годы своей деятельности поисково-издательское агентство «Книга Памяти Украины» усилиями своих областных отделений и около 500 тысяч добровольных участников поисковой работы сформировало картотеку учетно-архивных данных о воинах, партизанах, подпольщиках, которые погибли, или умерли от ран в годы Великой Отечественной войны. Короткие биографические сведения о павших защитниках Родины были изданы в более 400 томах, в которых увековечены имена более 10 млн. погибших украинцев