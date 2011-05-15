Водитель, который сбил на смерть трех парней, получил 7 лет

Городокский районный суд Хмельницкой области вынес приговор водителю, который сбил на смерть трех юношей, осудив его на 7 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что в прошлом году осужденный 36-летний мужчина, возвращаясь с охоты, в состоянии алкогольного опьянения, сбил на смерть троих ребят.

“В тот вечер ребята возвращались с футбольного поля в Чемеровцах. Как подтвердил свидетель - товарищ погибших, они вместе предварительно распив бутылку водки решили после футбола пойти в с.Кугаевцы. Юноши двигались по обочине друг за другом. Свидетель немного ушел вперед, что и спасло ему жизнь. А трое товарищей в результате полученных травм погибли”, - рассказала сотрудник пресс-службы облпрокуратуры Татьяна МАЦЕЙКО.