В школах появится курс «Мы – хозяева Евро»

С 1 сентября в харьковских школах появится курс «Мы – хозяева Евро».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом информировала директор Департамента образования горсовета Ольга ДЕМЕНКО.

По ее словам, новый курс рекомендован Министерством образования и науки, молодежи и спорта для старшеклассников и будет добровольным. В рамках курса будет изучаться история Харькова и его выдающиеся памятники. Также школьников будут учить рассказывать о Харькове на иностранном языке.

«Задача в том, чтобы молодой человек, который уже сформировался как патриот Харькова, мог рассказать любому иностранному гостю о своем городе. Ведь не все старшеклассники знают, какие у нас есть театры, храмы, памятники архитектуры, или чем славился город раньше. Это будет синтез знаний из области спорта, художественного творчества, истории и иностранного языка», – сказала О.ДЕМЕНКО.