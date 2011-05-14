В милиции от передозировки наркотиков умер задержанный

В Днепровском районном отделе милиции Херсона умер 42-летний задержанный.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, 13 мая задержанного доставили в милицию по подозрению в сбыте наркотиков. Во время дачи показаний задержанному стало плохо и сотрудники милиции вызвали «скорую». Однако мужчина умер во время предоставления ему медицинской помощи. Предварительная причина смерти – отравление наркотическим веществом.

Также сообщается, что проверку по данному факту проводит прокуратура Херсона. Сотрудники прокуратуры не выявили нарушений в действиях сотрудников милиции.

Предварительно установлено, что умерший долгое время употреблял наркотики и находился в зависимости от них.

Также он был ранее судим за кражи и торговлю наркотиками.