Азаров: доходы идут лучше, чем мы ожидали

Премьер-министр Николай АЗАРОВ считает, что дефолт Украине не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире «5 канала», комментируя мартовскую информацию о том, что американское издание Business Insider включило Украину в список 18 стран, которым угрожает дефолт, поставив ее на 6 место.

«Есть более серьезные международные рейтинговые агентства, например Fitch и другие, которые дают данные объективные, основанные на изучении целого комплекса показателей, характеристики состояния экономики, финансов стран. Если они Португалии снизили на несколько позиций (рейтинг – УНИАН), то по Украине у нас – стабильная позиция… Я не вижу сейчас никакой опасности (дефолта – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что доходная часть бюджета выполняется лучше, чем ожидалось.

«Доходы идут лучше, чем мы ожидали», - заявил премьер.

Премьер считает, что у страны есть определенный запас на случай новых проявлений мирового экономического кризиса. «Мы создали сейчас достаточный запас прочности, чтоб отреагировать на любые изменения конъюнктуры, особенно в области наших экспортных поставок», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также предположил, что кризисные явления, в случае их возникновения, будут краткосрочными, и в этом случае важным позитивным фактором для Украины будет достаточно большой объем валютных резервов.

«Если вдруг конъюнктура по экспорту для нас изменится в неблагоприятную сторону, то у нас – достаточный запас мощности, прежде всего валютных резервов, чтобы выдержать, я думаю, этот непродолжительный, на мой взгляд, определенный момент на мировых рынках», - сказал премьер-министр.

Уровень государственного долга Украины - в 40% ВВП - также далек от критичного показателя.

«У нас соотношение порядка 40% наших гарантированных государством долгов по отношению к ВВП… 40% – это большой уровень долга, но он не является предельно опасным по международной классификации. Такая черта наступает, когда мы превышаем 60%. Мы никогда ее не превысим», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он заявил, что в следующем году уровень госдолга будет снижаться за счет роста ВВП и уменьшения размера долга.