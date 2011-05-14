Во Львове состоится этнофестиваль казацкого формата «Гей, Соколи!»

21-22 мая во Львове состоится Международный этнофестиваль казацкого формата «Гей, Соколи!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, целью фестиваля, который будет проходить во львовском Музее народной архитектуры и быта, является возрождение и популяризация наследия благородных традиций украинской семьи казацких времен.

«Продолжая прошлогоднюю традицию фестиваля «Легенда Львова: в поисках короны короля Даныла», мы предлагаем львовянам и гостям города интересно и познавательно провести время со всей семьей, окунувшись в атмосферу быта славной эпохи казацких времен. Под отголосок пушечных выстрелов принять участие в казацких забавах, отведать кулиш, послушать думы кобзарей», - сообщил организатор фестиваля Максим БОНДАРЕНКО.

Для всех посетителей пройдет парад исторических участников, состоится масштабное воссоздание исторической битвы XVII в. при участии команд из Украины, Беларуси и Польши, казацкие игры, выступления музыкальных коллективов, а также будет воспроизведена жизнь украинской семьи в казацкие времена.