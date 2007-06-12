Немецкие врачи завершили комплексное обследование Василия Цушко

В немецкой клинике интенсивной терапии завершено комплексное обследование сердечно-сосудистой системы министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО и лечение основного заболевания по диагнозу «инфаркт миокарда».

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, В.ЦУШКО переведен в клинику постинфарктной реабилитации. В течение последней недели состояние В.ЦУШКО относительно стабильное.

В настоящее время продолжается курс реабилитации, расширяются дозированные физические нагрузки под наблюдением специалистов.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”.

31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом было доставлен в немецкую клинику. 1 июня В.ЦУШКО прооперировали.