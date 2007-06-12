Цены в маршрутках и разрешение на перевозки - разные вещи
19:51, 12 июня 2007Общество
618 0
Опыт Киевской горадминистрации
Вопрос о повышении тарифов на проезд в маршрутном транспорте теперь не рассматривается.
Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, заявили в Главном управлении транспорта и связи.
«Пока перевозчики не заявляли о необходимости пересматривать стоимость проезда. Тем более, это никак не может быть связано с условиями конкурса для получения разрешения на перевозку пассажиров», - отметил начальник управления Иван ШПИЛЕВОЙ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter