Цены в маршрутках и разрешение на перевозки - разные вещи

Вопрос о повышении тарифов на проезд в маршрутном транспорте теперь не рассматривается.

Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, заявили в Главном управлении транспорта и связи.

«Пока перевозчики не заявляли о необходимости пересматривать стоимость проезда. Тем более, это никак не может быть связано с условиями конкурса для получения разрешения на перевозку пассажиров», - отметил начальник управления Иван ШПИЛЕВОЙ.