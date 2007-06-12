В Коктебеле после реконструкции открылся Дом-музей Волошина

В Коктебеле (АР Крым) после реконструкции открылся Дом-музей Максимилиана Волошина – выдающегося поэта и переводчика, критика, художника, философа, культуролога.

Как передает корреспондент УНИАН, на праздничном мероприятии присутствовали председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО, заместитель председателя Совета министров Крыма Татьяна УМРИХИНА, генеральный консул Российской Федерации в г. Симферополе Александр НИКОЛАЕВ, члены Международного попечительского совета заповедника «Киммерия М.А. Волошина».

Приветствуя участников торжества, А.ГРИЦЕНКО отметил, что Дом-музей М.Волошина в Коктебеле является святым местом для множества почитателей творчества одного из величайших деятелей культуры Серебряного века. От имени Верховной Рады Крыма ее председатель выразил благодарность всем оказывающим помощь в сохранении фондов музея и благоустройстве его территории, и заверил, что крымская власть будет содействовать в разрешении еще существующих в Доме-музее проблем. В частности, руководством заповедника в ближайшее время планируется обеспечить восстановление флигеля на территории усадьбы М.Волошина с целью создания целостного комплекса. Так, глава крымского парламента сообщил, что Советом министров АРК принято постановление о выделении 1,5 млн. грн. на проведение дальнейших работ по обустройству Дома-музея. Крымский спикер также выразил уверенность, что конкретные шаги властей автономии помогут сделать это место еще более прекрасным, и с каждым годом в Крым будет прибывать все больше поклонников творчества М.Волошина из разных уголков мира.