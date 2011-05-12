Налоговая сокращает количество плановых проверок

Количество плановых проверок налогоплательщиков - юридических лиц во II квартале 2011 года уменьшилось более чем вдвое по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время оперативного совещания сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО.

План-график налоговой службы предусматривает во втором квартале 3,2 тыс. проверок (в том же периоде 2010 года - 7,1 тыс.). Таким образом, их общее количество сократилось на 54%.

По словам заместителя председателя ГНСУ, решение о сокращении проверок принято в результате введения «рискоориентированной системы» мониторинга, благодаря которой ГНСУ «может отслеживать факты уклонения от уплаты налогов дистанционно».

"Для планирования проверок субъектов хозяйствования мы используем систему рисков отбора плательщиков. Благодаря ей, налоговая акцентирует свое внимание лишь на тех предприятиях, которые имеют риски неуплаты налогов. То есть, мы не проверяем добросовестных налогоплательщиков, налоговым контролем охвачены лишь рисковые плательщики", - отметил А.КЛИМЕНКО.

*** С начала 2011 года количество проверок субъектов хозяйствования постоянно уменьшается. В I квартале 2011 года - на 18% (с 6,1 тыс. до 5 тыс.), в частности, в марте плановых проверок юридических лиц проведено на 32,1% меньше по сравнению с мартом 2010 года (1 440 против 2 123).