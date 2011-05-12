Митинги в регионах собрали более 12 тысяч участников

Региональные митинги в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед» собрали сегодня более 12 тысяч участников. Об этом УНИАН сообщили в оргкормитете акции.

Серия митингов Всеукраинской гражданской акции «Вперед», которые пройдут в городах Украины в рамках подготовки к Весеннему маршу протеста 19 мая, стартовала сегодня в Чернигнове под лозунгом: «Согласен с властью – сиди дома, не согласен – двигайся с нами!».

По данным организаторов, театрализованный митинг Всеукраинской гражданской акции «Вперед» на черниговской Красной площади собрал более 2000 человек. На митинге выступила председатель Народной коллегии Всеукраинской общественной акции «Вперед», инициатор разработки пакета законопроектов «Народная реформа» Наталья КОРОЛЕВСКАЯ. Напомним, принятие Верховной Радой «Народной реформы» является одним из требований участников акции «Вперед».

«Мы рады, что сегодня у нас были представители общественных организаций «Спільна справа» и «Фортеця», и что они поддержали Всеукраинскую гражданскую акцию «Вперед». Мы искренне надеемся, что 19 мая они присоединятся к Весеннему маршу протеста в Киеве. Гражданское общество должно объединяться, только вместе мы сможем защитить наши права и свободы», - заявила председатель Черниговского профсоюза предпринимателей, организатор митинга Елена ВАРНАКОВА.

На черниговском митинге было принято обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ как гаранту Конституции. Предприниматели требуют обеспечить права граждан на свободу передвижения и собраний. «Если нас не выпустят из Чернигова на автобусах, а уже есть сигналы о том, что силовые органы угрожают перевозчикам утратой лицензий, то 19-го числа мы придем в Киев пешком. Нам терять уже нечего, кроме своих конституционных прав», - подчеркнула Е.ВАРНАКОВА.

По данным организаторов акции, кроме Чернигова 12 мая протестовали Полтава, Винница, Запорожье, Харьков, Львов, Северодонецк. Всего в акциях, организованных Всеукраинской гражданской акцией «Вперед», 12 мая приняли участие более 12 тыс. человек.

13 мая митинги протеста будут организованы в Хмельницком, 14 и 15 мая - в Киеве и Киевской области, 16 мая – в Кривом Роге.

Накануне, 11 мая, Киеве состоялось заседание Координационного Совета Всеукраинской гражданской акции «Вперед». Участники собрания обсудили ход подготовки Весеннего марша протеста в регионах Украины и Киеве и наметили план действий до 19 мая.

Напомним, 13 апреля в столичном Доме учителя на заседании 1-й Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» было принято решение о проведении в Киеве 19 мая Весеннего марша протеста. Кроме этого, 19 мая под стенами Верховной Рады состоится заседание 2-й Народной коллегии, во время которого участники митинга смогут проголосовать за принятие пакета законопроектов «Народная реформа» и добиваться принятия этих законов народными депутатами. Также под стенами парламента будет организован палаточный городок в виде круглосуточной «Народной варты».

На сегодняшний день определены инициативные группы «Вперед» в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областей и городов Киева, Кривого Рога и Дрогобыча, сообщают организаторы акции.