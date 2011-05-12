С какой профессией проще всего найти работу в Украине

Самым большим спросом на рынке труда в Украине пользуются менеджеры по продажам, медики и IT-специалисты. Об этом пишет журнал WEEKLY.UA, ссылаясь на результаты исследования аудиторской компании «Эрнст энд Янг Украина».

По данным компании, в 2011 году около 25% опрошенных работодателей намерены набирать персонал, 19% — квалифицированных специалистов в той или иной профессиональной сфере. Топ-менеджмент будут нанимать 14%, а руководителей среднего звена — 11% компаний. Сокращать штаты собираются лишь 7% фирм, пишет .

«Если в кризис всех малоквалифицированных сотрудников сокращали, сейчас компании возвращаются к практике привлечения новичков и обучения их на рабочем месте. Это касается категорий обслуживающего персонала», — рассказала WEEKLY.UA Ольга ЦАПРО, директор по персоналу фармацевтической корпорации «Артериум». «Большое значение имеет потенциал сотрудника и его желание обучаться и развиваться», — уточнила она.

Как отмечает Мария КАБРИНА, консультант группы Human Capital компании «Эрнст энд Янг Украина», одной из основных тенденций начала 2011 года стало увеличение затрат на обучение и развитие персонала.

Как и в прошлом году, самым большим спросом на рынке пользуются менеджеры по продажам и IT-специалисты. Появилось больше открытых позиций в компаниях FMCG сферы (товары народного потребления) и промышленного сектора. «К поиску новых кадров компании вынуждает либо расширение бизнеса, либо замена уволившихся сотрудников», — объяснила Людмила ОГИЕВСКАЯ, руководитель группы по подбору персонала в сфере FMCG кадрового холдинга «Анкор» в Украине. По ее словам, наиболее востребованными в FMCG стали топ-менеджеры в сфере продаж (директор по продажам, национальный менеджер по продажам, коммерческий менеджер).

Высок спрос на квалифицированных фармацевтов и медиков. В Украине появляется все больше частных клиник, которым нужен квалифицированный персонал. И они готовы платить достойную заработную плату.

Согласно исследованию «Эрнст энд Янг Украина» около 80% опрошенных компаний намерены поднять заработные платы в 2011 году в среднем на 10%, причем треть обещали сделать это в первом квартале.

Благодаря высокому спросу на IT-специалистов зарплаты этой категории работников растут больше и быстрее, в сравнении с общими показателями по рынку. Если в январе 2011 года IТ-директора зарабатывали в среднем 24 тыс. грн., то в марте — уже 25 тыс. грн. Увеличиваются доходы и РНР-девелоперов (разработчиков программного обеспечения) — 9 тыс. грн. в январе и 11,1 тыс. грн. в марте, подсчитали в компании HeardHunter Украина.