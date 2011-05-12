На донецком предприятии взорвался газ

В Калининском районе города Донецк в административном помещении предприятия произошел взрыв бытового газа без последующего горения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в результате взрыва разрушены внутренние перегородки, два оконных и дверной блоки. Частично повреждены 7 оконных блоков. На втором этаже здания выбиты 17 окон.

Погибших и пострадавших нет. Соседние здания не пострадали. Предварительная причина взрыва – неисправность газового оборудования в помещении для приготовления еды.

От Главного управления привлекалась оперативная группа управления МЧС в Донецке, 2 отделения АЦ - 11 человек личного состава и 3 единицы техники.