На межбанке доллар перевалил за 8

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9980/8,0090, к 12:00 цены поднялись до 8,0030/8,0130 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2860/65, к 12:00 цены снизились до 0,2858/63. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 27,9575 (+0,3275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4220/22, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,3785/11,3965, к 12:00 цены ушли вниз - 11,3515/11,3720.