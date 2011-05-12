2-летний ребенок попал под поезд и остался жив

В Полтавской области 2-летний ребёнок попал под пригородный поезд «Ромны – Ромодан» и чудом остался жив.

Как передает корреспондент УНИАН, в линейном отделе милиции на станции «Кременчуг» журналистам сообщили, происшествие случилось 10 мая.

«В ходе выяснения обстоятельств ЧП стало известно, что семья ребенка живёт в доме, который находится в 15-20 метрах от железнодорожного полотна. Отец семейства косил траву за домом, мать – сажала кукурузу в огороде. Маленького мальчика (1 год и 10 месяцев) оставили на старшего 17-летнего брата, однако тот отлучился. Ребенок остался один и полез на железнодорожное полотно. В это время из-за поворота на большой скорости выехал пригородный поезд», - рассказал заместитель начальника линейного отдела милиции на станции «Кременчуг» Александр ПРУСС.

По его словам, машинист сначала даже не понял, что на железнодорожном полотне сидит ребенок, но у него сработала интуиция и железнодорожник применил экстренное торможение.

«Локомотив ударил мальчика, и его отбросило с дороги. На данный момент ребенок находится в реанимационном отделении районной больницы», - сказал А.ПРУСС.