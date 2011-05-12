Шпек: Совет Нацбанка второй год не работает

Председатель Совета Национального банка Украины может быть избран в течение месяца.

Об этом заявил в интервью УНИАН член Совета Нацбанка Роман ШПЕК.

«Его (Совета НБУ – УНИАН) последнее заседание состоялось в декабре 2009 года. Он не работает… Я считаю, что это нужно прекратить. Необходимо определиться с составом, избрать председателя Совета, и он должен работать, как когда-то это было при ГАЛЬЧИНСКОМ (Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ, экс-глава Совета НБУ – УНИАН), – на профессиональных принципах…», – сказал Р.ШПЕК, отметив, что в этом вопросе нет каких-то особых причин для промедления.

«Все можно на протяжении месяца решить. Я вижу такие возможности», – сказал Р.ШПЕК.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О Национальном банке Украины», председатель Совета НБУ избирается из его состава сроком на 3 года. Законодательно определенный срок пребывания Петра ПОРОШЕНКО в должности председателя Совета НБУ истек 23 февраля 2010 года.