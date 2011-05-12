В Испании растёт число жертв землетрясения

На юге Испании в результате землетрясения, по последним данным, погибли не менее десяти человек, разрушены здания. Врачи сообщают о десятках раненых.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков, которые ощущались и в столице страны Мадриде, находился вблизи городов Лорка и Тотана в регионе Мурсия.

За первыми толчками магнитудой 4,4 последовали толчки магнитудой 5,2.

Испанское правительство направило войска в пострадавшие районы для оказания помощи населению, сообщает Радио Свобода.