В Испании растёт число жертв землетрясения
03:01, 12 мая 2011Общество
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Врачи сообщают о десятках раненых
На юге Испании в результате землетрясения, по последним данным, погибли не менее десяти человек, разрушены здания. Врачи сообщают о десятках раненых.
Сообщается, что эпицентр подземных толчков, которые ощущались и в столице страны Мадриде, находился вблизи городов Лорка и Тотана в регионе Мурсия.
За первыми толчками магнитудой 4,4 последовали толчки магнитудой 5,2.
Испанское правительство направило войска в пострадавшие районы для оказания помощи населению, сообщает Радио Свобода.
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