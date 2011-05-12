В Москве будет представлен календарь событий в Ялте

13 мая в 18.30 в Библиотеке украинской литературы в Москве состоится презентация Календаря событий Ялты «Курортный сезон-2011», фотовыставки «Вас приглашает в гости Ялта» и новых видеофильмов о Южном береге Крыма.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе Крымского землячества Москвы.

«Особый акцент на презентации будет сделан на укреплении культурного сотрудничества Ялты и Москвы. Тесное взаимодействие городов началось в 2006 году, когда было заключено соглашение о партнерстве и принята программа сотрудничества на 5 лет между правительством Москвы и исполнительным комитетом Ялтинского городского совета. Теперь московские и ялтинские специалисты готовят аналогичную программу на 2011-2013 годы. Планируется наладить сотрудничество в области строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, в сферах образования, туризма и культуры», говорится в сообщении.

По мнению организаторов, Ялту многие москвичи любят не только как столицу крымских курортов, признанный международный туристический центр, но и как своеобразный музей под открытым небом, богатый памятниками прошлого - историческими, культурными, архитектурными: Ласточкино гнездо, Никитский ботанический сад, Ливадийский, Алупкинский и Массандровский дворцы, водопад Учан-Су и гора Ай-Петри, знаменитая Ялтинская набережная – это традиционные визитные карточки Южного берега Крыма.

В курортном сезоне-2011 ялтинцы стремятся сделать всё возможное, чтобы гости курорта говорили: «Ялта - город, в который хочется вернуться», подчеркивают организаторы.

Мероприятие, организованное Крымским землячеством Москвы и Клубом друзей Ялты, приурочено к приезду делегации Ялты во главе с мэром Алексеем БОЯРЧУКОМ на Московскую международную туристскую ярмарку MITF-2011 в выставочном центре "Гостиный двор" (12-14 мая).