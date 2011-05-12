Луцк получит от ПАСЕ Почетное знамя Европы

За весомые достижения в евроинтеграционной деятельности Парламентская Ассамблея Совета Европы отметила город Луцк Почетным знаменем Европы.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы Луцкого городского совета.

По их данным, на апрельском заседании ПАСЕ рассматривалась заявка города, которая представляла собой своеобразный годовой отчет по «европейской» деятельности города в 2010 году.

Согласно правилам подкомитета по наградам Европы ПАСЕ, Почетное знамя Европы вручает член Парламентской Ассамблеи на церемонии, организованной муниципалитетом и открытой для широкой общественности. Поэтому вручение Почетного знамени Европы предварительно запланировано провести во время празднования Дня города - в августе 2011 года.

Почетное знамя Европы свидетельствует о том, что Совет Европы признает достижение Луцка в сохранении яркой самобытности, распространении европейской идеи, налаживании международных контактов, укреплении братских связей с зарубежными городами.

Эта награда как одна из степеней системы наград «Приз Европы» была учреждена Комитетом министров Совета Европы в 1955 году. Знамя Европы вышито и украшено золотом. Ежегодно присуждается 20-25 наград, и свыше 950 уже было присуждено с 1961 года.

В целом существует четыре отличия: Европейский диплом, Почетное знамя, Щит чести и Европейский приз. В Украине две степени признаков получили только Ивано-Франковск и Одесса. И только Харьков завоевал награды четырех уровней. В прошлом году Луцк наградили Европейским дипломом.