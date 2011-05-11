Советскими лозунгами разрисовали памятник Хмельницкому

В селе Ирклиев Чернобаевского района Черкасской области неизвестные разрисовали памятник Богдану Хмельницкому.

Кто-то в ночь на 9 мая обрисовал саблю с обеих сторон. С одной стороны написали «За Родину! За Сталина!», а с другой – «На Берлин!», сообщает черкасская газета «Дзвін».

Памятник Б.Хмельницкому установили в селе в прошлом году. Гетман изображен на коне, а сам конь установлен на большой сабле.

Памятник был установлен силами и на средства Ирклиевского казацкого полка и Украинской народной партии. Из бюджета Чернобаевского района на сооружение памятника были выделены 50 тыс. грн.

По факту вандализма правоохранители проводят предварительную проверку.