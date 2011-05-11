Чиновника Минобороны поймали на взятке

В Тернополе задержан руководитель одного из областных отделов Министерства обороны Украины за получение 21 тыс. грн. взятки.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей областного управления МВД, военнослужащий был задержан сотрудниками УБОПа сразу после получения взятки в его служебном кабинете.

Взятку чиновник требовал у предпринимателя, который обратился с просьбой предоставить ему в аренду складское помещение в одном из районов Тернопольской области площадью 1,2 тыс. кв. м, принадлежащего бывшей воинской части.

По факту вымогательства и получения взятки в больших размерах возбуждено уголовное дело по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводит военная прокуратура Тернопольского гарнизона.