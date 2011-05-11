Сбор в общий фонд госбюджета вырос вдвое

В январе-апреле 2011 года налогоплательщики уплатили в бюджеты всех уровней почти 81 млрд. грн.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время оперативного совещания 10 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

По его словам, бюджет дополнительно получил 4,5 млрд. грн. Сбор в общий фонд Государственного бюджета составляет 56,4 млрд. грн., что почти в 2 раза больше прошлогоднего.

За январь-апрель 2011 года в Сводный бюджет Украины перечислено 80,5 млрд. грн., из них в Государственный бюджет - 58,6 млрд. грн., в местные бюджеты - 21,9 млрд. грн.

«Нами в полном объеме выполнено задание по сбору налога на прибыль, НДС и других налогов и обязательных платежей», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО. Кроме того, он добавил, что налоговая также видит среди положительных тенденций, которые повлияли на выполнение плановых показателей, совершенствование налогового законодательства и улучшение администрирования платежей.