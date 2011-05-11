Розничные и крупнооптовые цены на нефтепродукты

С 3 по 10 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,8–1,1% (в среднем на 0,9%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы, с 3 по 10 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились так: бензин А-80 – увеличились на 0,9% - с 9,35 грн./литр до 9,43 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,8% - с 9,75 грн./литр до 9,83 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 1,1% - с 10,06 грн./литр до 10,18 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 0,9% - с 9,73 грн./литр до 9,82 грн./литр.

Средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно: на бензин А-92 – увеличились на 3,0%, или 360 грн./тонна, – до 12350 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 1,8%, или 230 грн./тонна, – до 12760 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 10290 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.