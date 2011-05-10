В Черкассах монумент «Родина-мать» может развалиться?

Самая большая скульптура Черкасс - монумент «Родина-мать» на Холме Славы - может повторить судьбу памятника основателям Киева, и развалиться. У черкасского монумента за 36 лет проржавел металлический каркас.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте черкасской ТРК "ВИККА". Заместитель председателя Черкасской областной организации общества по охране памятников истории и культуры Василий ЛЮЛЕНКО отметил, что 10-метровый монумент уже заметно наклонился вправо. В свое время специальная комиссия, которая обследовала скульптуру, установила, что часть внутреннего металлического каркаса, который удерживает памятник в вертикальном положении, не окрашена, а та, что даже окрашена, уже непригодна. Коррозия разъедает металл. Да еще и фундамент под 10-метровой скульптурой ненадежный.

По мнению В.ЛЮЛЕНКО, в капитальном ремонте монумент «Родина-мать» нуждался еще десять лет назад. Члены Черкасской областной организации общества по охране памятников истории и культуры неоднократно ходили к мэрам Черкасс и просили выделить средства на ремонт монумента. Но все только обещали, но средства не нашли. По минимальным подсчетам, ремонт скульптуры обойдется, по меньшей мере, в 300 тыс. грн.

По словам директора КП «Горсвет» Олега КРОЩЕНКО, два года назад он лично проверял памятник на прочность. И тогда претензии были только к газовой системе. Когда предприятие монтировало имитацию вечного огня, было проведено визуальное исследование каркаса монумента. Тогда никакие трещины не были обнаружены. Поэтому, по мнению О.КРОЩЕНКО, оснований для капитального ремонта монумента «Родина-мать» нет.

Заместитель городского председателя Черкасс Алексей ЛЕОНОВ отметил, что ежегодно ответственное предприятие осматривает монумент, где нужно, укрепляет и красит монумент. Если же будет необходимость - обязательно соберется комиссия, которая проведет обследование монумента «Родина-мать».